İngiltere ekonomisi 2020'de yüzde 9,8 daraldı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin yayımladığı 2020 yılı dördüncü çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre, ülke ekonomisi, yüzde 7,8 daralma beklentisinden olumlu, yüzde 7,3 daraldı.

Ülke ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 1’lik büyüme beklentilerini aştı ve yüzde 1,3 büyüdü.

İngiltere'de hizmet sektörü çıktıları, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,8 gerilerken, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 arttı. İmalat çıktıları dördüncü çeyrekte yüzde 2 artarak yıllık bazda yüzde 3,2 yükseldi,

Cari denge beklenenden olumlu

İngiltere’nin cari dengesi 200 yılının son çeyreğinde 26,3 sterlin açık vermesine rağmen, beklentilerden olumlu geldi.

Bir önceki çeyrekte 14,275 milyar sterlin açık veren cari dengenin 34 milyar sterlin açık vermesi bekleniyordu.