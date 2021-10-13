İngiltere ekonomisi ağustosta yüzde 0,4 büyüdü

İngiltere ekonomisi ağustos ayında, COVID-19 öncesi dönem olan, Şubat 2020, değerinin yüzde 0.8 altındaki seyrine devam etti. Hizmet çıktıları yüzde 0,3, tüketici hizmetleri yüzde 1,2 ve diğer hizmetler yüzde 0,1 arttı.

Üretim çıktıları, ham ve doğal gazın çıkarılmasında artışın bir sonucu olarak yüzde 0.8 artarken, inşaat üretimi yüzde 0.2 azaldı.

Ticaret açığı, ağustosta 4,2 milyar sterline geriledi

İngiltere’in parasal olmayan altın ve diğer değerli metaller hariç toplam ticaret açığı, üç ay boyunca ağustos ayına kadar olan 3 aylık dönemde 5,5 milyar sterline azalarak 4,2 mliyar sterline geriledi.

Değerli metaller hariç toplam mal ithalatı, üç ayda yüzde 3,1, ihracat ise yüzde 4,6 azaldı.

Öte yandan, hizmet ticareti fazlası 0,1 milyar sterlin düşüşle, 33,5 milyar sterline çekildi.

Sanayi üretimi ağustos ayında yüzde 0,8 arttı

İngiltere’de üretim çıktısı ağustos ayında yüzde 0,8 oranında arttı. Büyüme madencilik ve taş ocağı sektöründe görülen yüzde 16’lık artışla desteklendi. Öte yandan, elektrik ve gaz sektörü aylık yüzde 2.8 ve su temini ve kanalizasyon sektörü yüzde 0,8’lik bir düşüş gördü. Diğer yandan, imalat sektörü üretimi yüzde 0,5 arttı.

Yıllık bazdaki toplam üretim, 20 Mayıs 2021'e kadar olan üç aya gçre yüzde 0,3 arttı anca 2020 yılının şubat ayına göre yüzde 1.3 azalmış durumda.