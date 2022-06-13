İngiltere ekonomisi, beklenmedik şekilde daraldı

İngiltere ekonomisi nisan ayında beklenmedik şekilde daraldı.

ONS tarafından hazırlanan verilere göre, İngiltere'de GSYH Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 küçüldü. Beklenti yüzde 0,1 büyüme olacağı yönündeydi.

Nisan ayında Ocak 2021'den bu yana ilk kez tüm ana sektörler GSYH'ya negatif katkı yaptı.

Hükümetin koronavirüs test, takip ve aşı programlarının küçültülmesinin etkisi dışarıda bırakıldığında ise GSYH bir önceki aya göre yüzde 0,1 büyüdü.

Nisan'da sona eren 3 ayda GSYN büyüme oranı Mart'ta sona eren 3 aydaki yüzde 0,8'den yüzde 0,2'ye yavaşladı.

Ekonomistler yüzde 0,4 büyüme bekliyorlardı