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İngiltere ekonomisi beklentilerin altında daraldı

İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0.2 ile beklentilerin altında daraldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İngiltere'de GSYH Eylül ayında sona eren 3 ayda yüzde 0,2 düştü.

Ekonomistler ise üçüncü çeyrekte daralmanın yüzde 0,5 olmasını bekliyorlardı.

GSYH geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,4 büyüdü. Beklenti yüzde 2,1 daralma olacağı yönündeydi.

Üçüncü çeyrekte işletme yatırımları bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 azalırken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı.