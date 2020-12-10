İngiltere ekonomisi ekimde yüzde 0,4 büyüdü

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı ekim ayına ait gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre, İngiltere ekonomisi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 büyüdü. Ekim'de sona eren 3 ayda ise GSYH önceki 3 aya göre yüzde 10,2 artış gösterdi.

İngiltere ekonomisinin, nisan ayında, şubat ayına göre yüzde 25,3 daralarak gerilediği rekor düşük düzeye göre ekim ayında yüzde 23,4 büyüdüğüne işaret eden ONS, büyümeye en büyük katkının madencilik, sağlık ve sosyal hizmetler sektörlerinden geldiğini açıkladı.

Ekonomistler de Eylül ayında yüzde 1,1 artan GSYH'nın Ekim'de yüzde 0,4 büyümesini bekliyorlardı. GSYH, son 6 aydır bir önceiki aya göre artış gösteriyor.



Son 6 aydır yaşanan artışa rağmen GSYH, İngiltere'de koronavirüs salgınının görüldüğü Şubat 2020'deki seviyenin hala yüzde 7,9 altında.



İmalat sektöründe üretim geçen yılın aynı dönemine görde yüzde 7,1 azalırken, inşaat sektöründe üretim yüzde 7,4 geriledi.

Diğer yandan ülkenin ticaret fazlası, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan dönemde 6,5 milyar sterlin azalarak 800 milyon sterlin düzeyine geriledi. Toplam ticaret açığı ekim ayında 900 milyon sterlin artarak, 1,6 milyar sterline yükseldi.

Ticaret fazlasında görülen düşüşün sebebi olarak, mallarda görülen açığın ekim döneminde 6,6 milyar sterlin artarak 29,1 milyar sterline ulaşması gösterildi. Hizmet sektörü ticaret fazlası ise bir değişim göstermeyerek 29,9 milyar sterlinde kaldı.

Sanayi üretimi ekimde yüzde 1,3 arttı

ONS verileri, İngiltere'de sanayi üretiminin ekim ayında aylık yüzde 1,3 artarken, yıllık bazda yüzde 5,5 gerilediğini gösterdi. Beklenti yüzde 6,5'lik bir düşüş olması yönündeydi.

Endekste görülen artışa en büyük katkı yüzde 1,7 ile imalat, yüzde 0,3 ile elektrik ve gaz, yüzde 0,2 ile madencilik ve 0,6 su temini sektörlerinden geldi.

Diğer yandan, İngiltere'de imalat sektörü ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 daraldı.