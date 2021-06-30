İngiltere ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,1 daraldı

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı yılın ilk çeyreğine ait gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre, İngiltere ekonomisi ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,1 daraldı. Ülke ekonomisi bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,6 daraldı.

İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda bir değişim göstermeme beklentilerini karşılarken bir önceki çeyreğe göre değişim beklentisi yüzde 1,5 daralma yönündeydi.