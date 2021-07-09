İngiltere ekonomisi mayısta yüzde 0,8 büyüdü
İngiltere ekonomisi, mayıs ayında, nisan ayına göre yüzde 0,8 büyüdü.
Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı mayıs ayına ait ait gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre, İngiltere ekonomisi mayısta, nisan ayına göre yüzde 0,8 büyüdü. Ülke ekonomisi üst üste 4 aydır büyümee devam ederken, büyüme yüze1,7’lik beklentilerin altında kaldı.
Ülkede hizmet sektörü, COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle desteklenen konaklama ve yemek hizmeti faaliyetlerinin yüzde 37,1'e kadar artmasıyla yüzde 0,9 büyüdü.
Üretim sektörü yüzdde 0,8 büyüyerek toparlanırken, diğer yandan ulaşım ekipmanı imalatındaki üretim, esas olarak otomobil endüstrisini etkileyen çip kıtlığı nedeniyle yüzde 16,5 düştü.
İnşaat sektörü ise mayıs ayında yüzde 0,8 daraldı.