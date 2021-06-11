İngiltere ekonomisi nisanda beklenti altında büyüdü
İngiltere ekonomisi nisan ayında beklentilerin altında kalarak yüzde 2,3 büyüdü.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin yayımladığı nisan ayı gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre, ülke ekonomisi, yüzde 2,3 büyüme beklentisinin altında, yüzde 2,3 büyüdü.
İngiltere'de sanayi üretimi, nisanda aylık yüzde 1,3 azalırken, yıllık yüzde 27,5 arttı. Sanayi üretimi mart ayında yüzde 1,8, geçtiğimiz yılın mart ayında ise yüzde 3,6 artmıştı.
İmalat sektörü üretimi nisanda aylık yüzde 0,3 azaldı, yıllık yüzde 39,7 arttı. Beklentiler imalat sektörün üretiminin aylık yüzde 1,5 ve yıllık yüzde 41,8 artış olması yönündeydi.
Cari denge beklenenden olumlu
İngiltere’nin cari dengesi nisan ayında, mart ayındaki 6,548 milyar sterlin açık ardından, 5,549 milyar sterlin açık verdi.