İngiltere ekonomisi pandemi öncesi büyüklüğüne ulaştı
İngiltere Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla ekim ayına oranla yüzde 0,9’luk büyümeye ulaştı.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre Kasım ayında İngiltere ekonomisi pandemi öncesindeki büyüklüğünü ulaştı.
Kasım ayında İngiltere'de GSYH yüzde 0,9 büyüdü. Ekim ayında büyüme yüzde 0,2 olmuştu
ONS verilerine göre Kasım sonunda GSYH Şubat 2020'nin yüzde 0,7 üzerine çıktı.
Verilerde bir revizyon olmaması ve Aralık ayında GSYH'nın yüzde 0,2'den fazla düşmemesi halinde Ekim-Aralık 2021 döneminde GSYH'nın 2019 dördüncü çeyrek GSYH rakamının üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Alman ekonomisi yüzde 2 geride
Öte yandan 2020 yılının yüzde 4,6 daralarak kapatan Alman ekonomisi de 2021 yılında yüzde 2,7 büyüdü. Beklenti yüzde 2,7 büyüme olacağı yönündeydi.
Destatis Başkanı Georg Thiel, "Ekonomik kalkınma COVID-19 vaka oranları ve salgının önlenmesine yönelik tedbirlerden etkilendi" diye konuştu.
Thiel açıklamasında, Alman ekonomisinin hala pandemi öncesi büyüklüğüne ulaşamadığını, 2021 yılı GSYH rakamunun hala 2019'un yüzde 2,0 altında olduğunu da vurguladı