İngiltere ekonomisi şubatta beklenti altında büyüdü
İngiltere ekonomisi şubat ayında beklentilerin altında kalarak yüzde 0,4 büyüdü.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin yayımladığı şubat ayı gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre, ülke ekonomisi, yüzde 0,6 büyüme beklentisinin altında, yüzde 0,4 daraldı.
İngiltere'de sanayi üretimi, şubatta aylık yüzde 1 artarken, yıllık yüzde 3,5 azaldı. Sanayi üretimi ocak ayında yüzde 1,5, geçtiğimiz yılın ocak ayında ise yüzde 4,9 azalmıştı.
İmalat sektörü üretimi şubatta beklenti olan yüzde 0,8’lik düşüş karşısında yüzde 1,3 arttı.
Cari denge beklenenden olumlu
İngiltere’nin cari dengesi şubatta 10,6 milyar sterlin açık beklentisinin üzerinde 16,4 milyar sterlin açık verdi.
Cari denge ocak ayında 12,6 milyar sterlin açık vermişti.