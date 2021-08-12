İngiltere ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 22,2 büyüdü

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı yılın ikinci çeyreğine ait gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre, İngiltere ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,2 büyüdü. Ülke ekonomisi bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 4,8 büyüdü.

İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 22,1’lik büyüme beklentisini aşarken, bir önceki çeyreğe göre bir değişim göstermeme beklentisini karşıladı.

İngiltere ekonomisinin, haziran ayında, mayıs ayına göre yüzde 0,7 büyüdü. Hizmet üretimi, Haziran ayında yüzde 1,5 artarak GSYİH'deki toparlanmaya en büyük katkıyı sağlarken, yiyecek ve içecek hizmetleri yüzde 10,1 arttı. Öte yandan, inşaat ve üretim üretimi Haziran ayında sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 0,7 düşerek düştü.

Ekonomistler de mayıs ayında yüzde 0,6 artan GSYH'nın haziranda yüzde 0,3 büyümesini bekliyorlardı.



Son 6 aydır yaşanan artışa rağmen GSYH, İngiltere'de COVID-19 salgınının görüldüğü Şubat 2020'deki seviyenin hala yüzde 2,2 altında.



İmalat sektöründe üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artarken, inşaat sektöründe üretim yüzde 7,4 geriledi.

Diğer yandan ülkenin ticaret açığı haziran ayında, 2,351 milyar sterlin artarak 2,514 milyar sterlin düzeyine yükseldi. Ülkenin ihracatı yüzde 12,4 artışla 12,8 milyar sterline, ithalatı ise yüzde 12,5 artışla 9,1 milyar sterline yükseldi. Avrupa Birliği dışı ticaret açığı ise haziranda 1,857 milyar sterlin artarak, 7,095 milyar sterline yükseldi.

Sanayi üretimi haziranda yüzde 0,7 arttı

ONS verileri, İngiltere'de sanayi üretiminin haziran ayında aylık yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 8,3 arttığını gösterdi. Beklenti aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 9,4 artış olması yönündeydi.

Verilere göre, aylık düşüşe en çok madencilik ve taş ocakçılığındaki yüzde 11,9'luk düşüş katkıda bulundu. Bu arada imalat, 13 imalat alt sektöründen 8'inin üretimde artış görmesiyle yüzde 0,2 arttı.