"İngiltere ekonomisinde güçlü toparlanma muhtemel"

İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisti Andy Haldane, İngiltere'de enflasyon risklerinin ölmediklerini, uykuda olduklarını ve ekonominin bu yıl güçlü şekilde toparlanmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Evening Stardard gazetesine açıklamalarda bulunan Haldane, "Hiçbir zaman enflasyonun öldüğünden söz edemezsiniz, sadece uyuyor" dedi.

Londra ve İngiltere ekonomisinin oldukça güçlü şekilde toparlanmasını beklediğini ifade eden Haldane, harcanmamış hanehalkı tasarruflarının mümkün olduğu kadar harcanmasını istediklerini de vurguladı.

BoE Para Politikası Komitesi üyesi Silvana Tenreyro ise , faiz oranlarını sıfırın altına indirmenin belirli bir noktayı geçtiğinde İngiltere ekonomisini büyümekten çok zayıflatacağına dair kanıt olmadığını söyledi.

Frankfurt Üniversitesi'nde konuşan Tenreyro, negatif faizin banka kredisi arzı üzerinde ters etkiler yapabileceği değerlendirmelerinin hali hazırda teorik olduğunu, bunu destekleyen bir kanıt görmediklerini vurguladı.

Tenreyro daha önce yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi ve başka yerlerdeki deneyimlerin negatif faiz oranlarının İngiltere'de büyümeyi ve enflasyonu artırmak için yaşayabilir bir yol olduğuna işaret ettiğini belirtti.