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"İngiltere ekonomisinde güçlü toparlanma muhtemel"

BoE baş ekonomisti Haldane, ülkesinin bu yıl güçlü toparlanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisti Andy Haldane, İngiltere'de  enflasyon risklerinin ölmediklerini, uykuda olduklarını ve ekonominin bu  yıl güçlü şekilde toparlanmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Evening Stardard gazetesine açıklamalarda bulunan Haldane, "Hiçbir zaman enflasyonun öldüğünden söz edemezsiniz, sadece uyuyor" dedi.

Londra ve İngiltere ekonomisinin oldukça güçlü şekilde toparlanmasını beklediğini ifade eden Haldane, harcanmamış hanehalkı tasarruflarının mümkün olduğu kadar harcanmasını istediklerini de vurguladı. 

BoE Para Politikası Komitesi üyesi Silvana Tenreyro ise , faiz oranlarını sıfırın altına indirmenin belirli bir  noktayı geçtiğinde İngiltere ekonomisini büyümekten çok  zayıflatacağına dair kanıt olmadığını söyledi.

Frankfurt Üniversitesi'nde konuşan Tenreyro, negatif faizin banka  kredisi arzı üzerinde ters etkiler yapabileceği değerlendirmelerinin  hali hazırda teorik olduğunu, bunu destekleyen bir kanıt  görmediklerini vurguladı.

Tenreyro daha önce yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi ve başka  yerlerdeki deneyimlerin negatif faiz oranlarının İngiltere'de büyümeyi  ve enflasyonu artırmak için yaşayabilir bir yol olduğuna işaret  ettiğini belirtti.