İngiltere faiz artırdı, varlık alımını sabit bıraktı
İngiltere Merkez Bankası, faizi 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e yükseltti. BoE, böylece COVID-19 salgınından bu yana faiz artıran ilk büyük banka oldu.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), faizi 15 baz puan artırarakyüzde 0,1'den yüzde 0,25'e yükseltti. Analistler, bankanın faizde değişikliğe gitmesini beklemiyordu.
Banka varlık alım programını 895 milyar sterlinde sabit bıraktı. Kararın 8'e 1 oy çokluğuyla alındığı kaydedildi.
Karar ile BoE böylece geçen yıl koronavirüs salgının ortaya çıkmasından bu yana dünya genelinde faizleri artıran ilk büyük merkez bankası oldu.
Bankadan yapılan açıklamada, para politikasında bir miktar 'ılımlı sıkılaşma' olabileceği belirtildi.
Açıklamada enflasyonun nisan ayında yüzde 6 civarına yükselerek zirve yapacağı öngörüsünde bulunuldu.
Kararın ardından Euro/Sterlin 0,8464 ile son 2,5 haftanın en düşük seviyesini gördü.
İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 0,731'den yüzde 0,802 seviyesine geldi.