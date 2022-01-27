İngiltere Hazinesi 100'den fazla şirketten hisse aldı

İngiliz hükümeti, zarar eden ancak hızlı büyüyen "yenilikçi, yaratıcı" şirketlere finansal destek sağlanmasını öngören Gelecek Fonu programı çerçevesinde 108 şirketten hisse alımı yaptı.

Financial Times'ın haberine göre, bu 108 şirket ile birlikte İngiltere Hazinesi'nin ortak olduğu şirket sayısı 265'e ulaştı.

Mayıs 2020'de uygulamaya konan Gelecek Fonu, hisseye çevrilebilir kredi anlaşmaları yolu ile 1190 şirketi 5 milyon GBP'ye kadar destek verdi. Bugüne kadar sağlanan toplam destek 1,14 milyar GBP oldu. Bu krediler, şirketler yatırımcılarından yeni para bulduklarında hisse senedine dönüştürüldü.

Pandemi döneminde Gecek Fonu'ndan yardım alan Bolton Wanderes bu yardımın yaklaşık yüzde 8 oranında hisse senedine dönüştürüldüğünü duyurdu.