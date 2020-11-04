İngiltere hizmet sektöründe son dört ayın en zayıf performansı

04 Kasım 2020

IHS Markit/CIPS verilerine göre, İngiltere’de hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) ekim ayında 51,4 seviyesine gerileyerek son dört ayın en zayıf performansını gösterdi.

İngiltere’de hizmet sektörü satın alım yöneticileri endeksi eylül ayında 56,1 seviyesindeydi.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üzeri sektörel büyümeye işaret ederken, bu seviyenin altı daralma olarak yorumlanıyor.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktörü Tim Moore, “Ekim ayındaki veriler bize, daha İngiltere’de ikinci karantina kararı açıklanmadan önce bile hizmet sektörünün duraklamaya yakın olduğunu gösteriyor.” İfadelerini kullandı.

Moore, İngiltere’de devam eden sıkı kısıtlamaların özellikle konaklama sektörünü olumsuz etkilediğini kaydetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçen hafta sonu, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ülkenin yarından itibaren dört haftalık karantinaya gireceğini, süpermarketler ve okullar haricinde tüm mağazaların, restoran ve pubların kapalı olacağını belirtmişti.

İngiliz ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını hizmet sektörü oluşturuyor.