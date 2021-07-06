İngiltere imalat sektörü faaliyeti 24 yılın zirvesinde
İngltere'de imalat sektörü üretimi haziranda 24 yılın zirvesine yükseldi.
IHS Markit’in yayımladığı, İngiltere’nin mevsimsellikten arındırılmış İnşaat PMI Toplam Faaliyet Endeksi (PMI), mayıs ayına göre 2,1 puanı artışla haziran ayında 66,3 puana yükselerek 24 yılın zirvesine ulaştı.
Toplam yeni siparişler, çoğunlukla konut inşaatı ve ticari projelerdeki güçlü toparlanmaya bağlı olarak, haziran ayında 13 aylık artışını sürdürdü.
IHS Markit Ekonomi Direktörü Tim Moore, "Önümüzdeki yıl büyüme görünümüne yönelik olumlu havanın derecesi yüksek kalmaya devam etti, ancak 2021'in başından bu yana en düşük seviyesine geriledi" değerlendirmesinde bulundu.