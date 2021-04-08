İngiltere inşaat sektörü martta keskin yükseldi

İngiltere inşaat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verilerine göre, endeks mart ayında, şubat ayındaki 53,3 puandan, 54,6 puanlık beklentiyi aşarak, 61,7 puana yükseldi. Endekste görülen 8,4 puanlık artık son 6 yılın en yüksek artışı oldu,

Ertelenen projelerin yeniden başlaması, büyük altyapı projeleri ve artan yeni konut satışları mart ayında endeksin yükselmesine neden olduğu belirtildi. Sektörde istihdam ise 27 ayın zirvesinde.

IHS Markit ekonomisti Tim Moore, İngiltere’nin inşaat sektörünün konuttan ziyade ticari işlere yöneldiğine işaret ederek, "Ticari sektördeki müşteriler arasında güveni artırmak, ekonominin sektörlerinde toparlanan gelişme faaliyetinin, salgın döneminden en iyi şekilde yararlanmaya ayarlanmasıyla büyümenin temel itici güçlerinden biriydi. Kısıtlı tedarikçi kapasitesi ve uzatılmış ulaşım mevcudiyeti, mart ayında inşaat sektörü için zorluklar oluşturmaya devam etti” dedi.