İngiltere inşaat sektörü nisanda geriledi
İngiltere'de inşaat PMI nisanda 8,4 puan artışla 61,7 puana yükseldi.
İngiltere inşaat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verilerine göre, endeks nisan ayında, mart ayındaki 61,7 puandan, 62,3 puanlık beklentinin altında, 61,6 puana çekildi.
Ülkede inşaat girdileri enflasyonu 24 yılın zirvesine yükselmesi, konut inşaatlarının 2014 yılından bu yana en hızlı artış hızına erişmesini baskılamasıyla endeks nisan ayında 0,1 puan geriledi.
IHS Markit ekonomisti Tim Moore, nisan ayında İngiltere’nin inşaat sektörünün gecikmiş ticari projelerin COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle hızlandığını ve bu durumun konut inşaatlarında iş yükünün artmasına neden olduğunu söyledi.