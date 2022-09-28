İngiltere Maliye Bakanı'ndan mali disiplin vurgusu

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in bugün yatırım bankalarının yöneticileri ile yaptığı toplantıda, İngiliz hükümetinin mali disipline bağlı olduğunu söylediği bildirildi.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Kwarteng bugün yaptığı toplantıda hükümetin mali disipline açık bağlılığının altını çizdi. 23 Kasım'da açıklayacağı Orta Vadeli Mali Plan öncesinde İngiltere Merkez Bankası Başkanı ve Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) ile yakın şekilde çalışmakta olduğunu tekrarladı" denildi.

Açıklamada, Başbakan Kwarteng'in toplantıya katılanlar ile Cuma günü açıkladığı Büüme Planı'nın vergi indirimleri ve reformlar yolu ile ekonominin arz tarafını nasıl büyüteceğini tartıştığı, bu planın büyük fırsatlar sunulmasına ve enflasyonun düşürülmesine yardım edeceğini ele aldığı da belirtildi.

Yapılan açıklamada piyasalarda yaşanan kargaşaya ve BoE'nin tahvil piyasasına sürpriz müdahalesine ilişkin bir ifadeye yer verilmedi.