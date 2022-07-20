İngiltere Merkez Bankası, 50 baz puan artışı değerlendiriyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Para Politikası Komitesi'nin Ağustos ayında yapacağı toplantıda enflasyon ile mücadelenin hızlandırılması çerçevesinde faizin 50 baz puan artırılmasını tartışacağını söyledi.

Mansion House'da yıllık konuşmasını yapan Bailey, BoE'nin elindeki devlet tahvili miktarını 1 yıllık bir süreçte 50-100 milyar GBP arasında azaltabileceğini belirtti.

Bailey, BoE'nin portföyündeki devlet tahvillerinin aktif şekilde satılması yönündeki bir kararı en erken Eylül toplantısında oylayabileceğini de vurguladı.

İngiltere Merkez Bankası parasal genişleme programı çerçevesinde 875 milyar GBP tutarında devlet tahvili satın aldı. Bu tahvillerden itfaları gelenlerin ana para ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmesine şubat ayında son verdi ve o tarihten sonra portföydeki devlet tahvili tutarı 847 milyar GBP seviyesine indi. Eylül ayında tahvil portföyünün 838 milyar GBP'ye inmesi bekleniyor. Gelecek yıl da yaklaşık 35 milyar GBP tutarında tahvili vadesi dolacak.

Bailey konuşmasında, "Tahvil stoğunda ilk yıl hem itfalar hem de aktif satış yolu ile 50-100 milyar GBP arasında bir azalma bekliyoruz" dedi.