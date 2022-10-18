İngiltere Merkez Bankası, 'erteleme' iddialarını yalanladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Sözcüsü, e-posta ile yaptığı açıklamada, Financial Times’da devlet tahvil satışlarının (QT) erteleneceğine dair bu sabah çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Financial Times'ın haberinde İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) devlet tahvili piyasalarında daha fazla istikrarı cesaretlendirmek için devlet tahvili satışını büyük olasılıkla daha da erteleyeceği belirtilmişti.

Haberde, BOE yetkililerinin bu kararı, İngiltere tahvillerinde son haftalarda yaşanan zayıflığı dikkate alarak aldıkları ifade edilmişti.

Bankanın açıklaması sonrası İngiltere tahvillerinde düşüş sürdü.

BoE, 838 milyar GBPH tutarındaki devlet tahvili portföyünden 6 Ekim'de başlayacak satışları ertelemişti. Şirket tahvili satışına ise 24 Ekim ile başlayan haftada yeniden start vereceği açıklanmıştı.