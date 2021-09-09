İngiltere Merkez Bankası, faiz artışı konusunda ikiye bölündü
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Ağustos ayı PPK toplantısında faiz artırımı şartlarının yerine gelip gelmediği konusunda 4'e 4 ayrıştıklarını açıkladı.
İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey, dün gece yaptığı açıklamada Ağustos ayı PPK toplantısında üyelerin faiz artırımı koşulları net bir karar alamadığını belirtti.
Bailey, "Kurul üyeleri Ağustos toplantısında faiz artırımı için minimum koşulların sağlanıp sağlanmadığı konusunda 4'e 4 ayrıştı" ifadelerini kullandı.
Başkan, enflasyondaki yükselişin kalıcı olacağını düşünmediklerini de belirtirken "Emtia fiyatlarındaki yükselişin devam edeceği kanaatinde değiliz. Pandemi nedeniyle arz talep dengesinin oturmaması enflasyonu yukarı itiyor" dedi.
Bailey, piyasa eğrisinin faizlerde bir miktar artışa işaret ettiğinin de altını çizdi. Bailey açıklamaları sonrasında dün gece GBPUSD paritesi kayıplarını silerek 1,3783'le yatay düzeye gelmişti. Parite halihazırda 1,3760 seviyelerinden işlem görüyor.