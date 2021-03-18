İngiltere Merkez Bankası faiz oranı ve varlık alım programını değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, oybirliği ile alınan kararla, faiz oranı yüzde 0,1 olarak bırakıldı. Piyasalarda da BOE'nin faiz oranında bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi bulunuyordu.



BoE, Varlık Alım Programını da piyasa beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 895 milyar sterlin olarak açıkladı.