İngiltere Merkez Bankası faiz oranı ve varlık alım programını değiştirmedi
İngiltere Merkez Bankası(BoE), gösterge faiz oranı ve varlık alım programında bir değişikliğe gitmedi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, oybirliği ile alınan kararla, faiz oranı yüzde 0,1 olarak bırakıldı. Piyasalarda da BOE'nin faiz oranında bir değişikliğe gitmeyeceği beklentisi bulunuyordu.
BoE, Varlık Alım Programını da piyasa beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 895 milyar sterlin olarak açıkladı.