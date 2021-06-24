İngiltere Merkez Bankası faiz oranı ve varlık alım programını değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), yüzde 0,1 seviyesinde olan politika faizinde ve 895 milyar sterlin olan tahvil alım programında değişikliğe gitmedi.

Reuters anketine katılan ekonomistler, karantina sonrası enflasyondaki sıçramanın geçici olup olmadığını ve hükümet iş koruma programını küçülttüğünde işsizliğin artıp artmayacağını görmek için beklerken BoE'den herhangi bir politika değişikliği beklemiyorlardı.

BoE, Para Politikası Komitesinin devlet tahvili alım programını 875 milyar sterlin (1.22 trilyon dolar) seviyesinde tutmak için 8'e 1 oy verdiğini açıkladı. PPK, banka faizini değiştirmemek ve 20 milyar sterlinlik şirket tahvili alım stokunu sabit tutmak için 9’a 0 oy kullandı.