İngiltere Merkez Bankası faiz oranı ve varlık alım programını değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), yüzde 0,1 seviyesinde olan politika faizinde ve 895 milyar sterlin olan tahvil alım programında değişikliğe gitmedi.

Yetkililer, son fiyat baskılarıyla ilgili olarak, TÜFE enflasyonunun, bankanın yüzde 2 hedefine geri dönmeden önce, yılın son çeyreğinde yüzde 4'e yükselmesinin beklendiğini söyledi.

BoE'den herhangi bir politika değişikliği beklemiyorlardı.

BoE, Para Politikası Komitesinin devlet tahvili alım programını 895 milyar sterlin (1.22 trilyon dolar) seviyesinde tutmak için 7'ye 1 oy verdiğini açıkladı.