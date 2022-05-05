İngiltere Merkez Bankası, faizi 13 yılın zirvesine yükseltti

İngiltere Merkez Bankası (BoE), giderek daha fazla ön plana çıkan resesyon risklerine rağmen yüksek enflasyon ile mücadele için bir kez daha faiz artırımına gitti.

BoE, İngiltere ekonomisinin resesyona girebileceği uyarısı yapmasına rağmen faizi yüzde 1 ile 2009 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkardı. Son 4 toplantıdır faiz artırımı yapan BoE, 25 yıldır bu kadar hızlı faiz artırımına gitmemişti.

Para Politikası Komitesi gösterge faizini 25 baz puan artırılması kararını 3'e karşı 6 oy ile aldı. Üyeler Catherine Mann, Jonathan Haskel ve Michael Saunders gösterge faizini 50 baz puan artırılarak yüzde 1,25'e çıkarılması yönünde oy kullandılar.

Ekonomistler faizin 1'e karşı 8 oyla 25 baz puan artırılmasını bekliyorlardı.

Üyeler arasında anlaşmazlık

Para Politikası Komitesi toplantısı sonrası yapılan açıklama, komite üyeleri arasındaki bölünmüşlüğü de ortaya koydu. Üyelerden ikisi büyümeye yönelik riskler dikkate alındığında para politikasında sıkılaştırmaya ilişkin ortaya konan ileri dönük yönlendirmenin çok güçlü olduğunu savundular.

Ancak BoE açıklamasında, "PPK üyelerinin çoğunluğu, önümüzdeki aylarda para politikasında belli bir derecede sıkılaştırmanın hala uygun olabileceğini düşünüyorlar" ifadesi yer aldı.

BoE ayrıca, İngiltere'nin hane halkı enerji fiyatları için üst sınır uygulaması nedeniyle İngiltere'de enflasyonun diğer büyük ekonomilere göre daha geç tepe yapabileceğini ve daha geç düşebileceğini de vurguladı.

Öte yandan EURGBP, BoE faiz kararı sonrasında 0,8498 ile 5 haftanın en yüksek seviyesini gördü