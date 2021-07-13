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İngiltere Merkez Bankası temettü sınırlamalarını kaldırdı

İngiltere Merkez Bankası, bankalar için pandemi döneminde uygulamaya koyduğu temettü sınırlamalarını kaldırdı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İngiltere Merkez Bankası (BoE), büyük bankalar için  pandemi döneminde uygulamaya koyduğu temettü ödeme sınırlarını bugünden  geçerli olmak üzere kaldırdı.

BoE yaptığı açıklamada, stres testlerinin bankacılık sektörünün COVID salgınının ekonomiye etkileri ile başa çıkmak için iyi sermayelendirilmiş olduğunu gösterdiğini vurguladı.

BoE Başkanı Anrew Bailey de, son aylardaki gelişmeler ve  uygulanan hızlı aşıla programının İngiltere'nin ekonomik görünümünde  iyileşme sağladığını belirtti. Bailey, "Toparlanma için riskler sürüyor. Hanehalkı ve işletmelerin, ekonomi toparlanırken ve devlet desteği önümüzdeki aylarda azaltılırken finansal sistemden desteğin sürmesini beklemeleri  büyük olasılık" ifadelerini kullandı.