İngiltere Merkez Bankası'ndan tahvil hamlesi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Maliye Bakanı Kwarteng'in Cuma günü açıkladığı mini bütçe sonrasında finansal piyasalarda yaşanan kargaşanın önüne geçmek üzere harekete geçti.

Banka, elindeki devlet tahvillerinin gelecek hafta başlaması planlanan satışını ekim sonuna erteledi ve 28 Eylül'den itibaren uzun vadeli devlet tahvili alımına başlayacağını duyurdu. BoE açıklamasında bugün başlayacak tahvil alımlarının 14 Ekim'e kadar devam edeceği vurgulandı.

Uzun vadeli devlet tahvili alımının geçici olacağını, sıkı şekilde zaman limiti olacağını belirten İngiltere Merkez Bankası, "Tahvil alımlarını amacı düzenli piyasa şartlarının yeniden tesis edilmesi olacak" dedi.

Yapılan açıklamada, yapılacak tahvil alımlarının hedeflenen amacın gerçekleşmesi için gereken büyüklükte olacağı belirtilirken, BoE'nin piyasanın işlemesini yeniden tesis etmek, İngiliz hane halkı ve işletmeleri için kredi kartlarına yönelik her türlü riskleri azaltmak için hazır olduğu da vurgulandı.

Banka ayrıca, gelecek hafta başlaması planlanan devlet tahvili satışının ertelendiğini, satışların 31 Ekim'de başlayacağını ve sonrasında devam edeceğini belirtti. Açıklamada, bu erteleme kararının Para Politikası Komitesi'nin BoE'nin elindeki devlet tahvili stoğunun 80 milyar GBP azaltılması hedefini etkilemeyeceği, değiştirmeyeceği vurguladı.

BoE, "Para politikası Komitesi yüzde 2 enflasyon hedefine orta vadede sürdürülebilir şekilde dönmek için faiz oranlarını değiştirmek konusunda adım atmaktan çekinmeyecek" ifadelerini de kullandı.

BoE'nin tahvil alım kararı sonrası İngiltere'nin 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi yüzde 4,56'dan yüzde 4,373'e geriledi.

Açıklama sonrası sterlin dolar karşısında yüzde 1 yükseldi.