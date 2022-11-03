İngiltere Merkez Bankası'ndan tarihi faiz hamlesi

İngiltere Merkez Bankası(BoE), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3'e yükseltti. Banka böylece 1989'dan bu yana görülen en büyük faiz artışını yaptı.

BoE'nin dokuz üyeli para politikası kurulunun 7 üyesi politika faizinin yüzde 3'e yükseltilmesi yönünde oy kullanırken; Silvana Tenreyro ve Swati Dhingra, sırasıyla 25 baz puan ve 50 baz puan artırım yapılması yönünde oy kullandı.

Beklentiler de faizin 75 baz puan artırılması yönündeydi. Bankanın faiz artışı 8'inci ayda da devam etmiş oldu.

Politika yapıcılar, 40 yılın zirvesindeki 'inatçı yüksek enflasyon' ile ilgili endişelere vurgu yaptılar.

Açıklamada enflasyon sürdürülebilir biçimde hedefe dönene kadar daha fazla faiz artışı gerekebileceği belirtildi.

BoE ekonomik görünümün "oldukça zorlayıcı" olduğu konusunda da uyardı.

İngiltere'de eylül enflasyonu yüzde 10,1 ile 40 yılın zirvesine yükselmişti.