İngiltere Merkez Bankası'ndan yeni tedbirler

İngiltere Merkez Bankası (BoE) piyasaların fonksiyonlarını yerine getirmelerine destek için yeni tedbirler açıkladı. Banka, tahvil alımlarını sona erdireceği 14 Ekim öncesinde günlük devlet tahvili alım büyüklüğünü artırmaya hazır olduğunu bildirdi.

Tahvil alım uygulamasını düzgün şekilde sona erdirmek için ek tedbirler açıklayan BoE, tahvil alımı için yapılan ihalelerde maksimum büyülüğün her sabah yerel saat ile 09,00'da açıklanacağını ve bugünkü operasyonun büyüklüğünün 10 milyar GBP'ye kadar belirleneceğini vurguladı.

Mevcut rezerv fiyatlama mekanizmasının uygulamada kalmaya devam edeceğini belirten BoE, Banka'nın Yükümlülük Temelli Yatırımı (LDF) fonlarının karşı karşıya oldukların likidite baskısının daha da gevşetilmesini destekleyeceğini ifade etti.

Yapılan açıklamada, "Banka, Yükümlülük Temelli Yatırım sektörünün gelecekte daha dayanıklı bir temelde faaliyet göstermesini sağlamak için İngiliz otoriteler ve regülatörler ile birlikte çalışmaya devam edecek" denildi.