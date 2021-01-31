İngiltere, Trans-Pasifik ticaret bloğu üyeliğine başvuracak

İngiliz hükümeti, Trans-Pasifik Ortaklığı Ticaret Paktı'na (CPTPP) katılmak için müzakerelerin bu yıl başlayacağını duyurdu. Açıklamada, "İngiliz Ticaret Bakanı Liz Truss, 1 Şubat tarihinde CPTPP'ye katılmak için Japonya ve Yeni Zelanda ticaret bakanları ile resmi bir talepte bulunacak" denildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Avrupa Birliği’nden ayrılışımızdan 1 sene sonra, yeni bir ortaklık kurarak ğlkeye ekonomik faydalar sağlayacağız. CPTPP'ye katılmak için başvurmak, dünyanın her yerindeki arkadaşlarımız ve ortaklarımızla en iyi koşullarda iş yapma ve küresel serbest ticaretin bir öncüsü olma isteğimizi gösteriyor” dedi.

İngiltere, CPTPP'ye katılarak gıda ve otomobil vergilerinin kaldırılması; ortaklığın teknoloji ve hizmet sektörlerini güçlendirmeye de yardımcı olacağını öngörüyor..

Trans-Pasifik Ortaklığı Ticaret Paktı'nı, Avustralya, Bruney, Kanada, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve Vietnam oluşturuyor.