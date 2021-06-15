İngiltere ve Avustralya arasında serbest ticaret anlaşması

İngiltere ve Avustralya , İngiliz hükümetinin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından yeni ticaret ilişkileri kurmada önemli bir adım olarak bir serbest ticaret anlaşması imzaladılar.

İngiltere, ek gümrük vergilerini kaldıran ve bürokrasiyi azaltan anlaşma nedeniyle Avustralya'da otomobil, viski ve şekerlemelerin daha ucuza satılacağını açıkladı.

Avustralya, anlaşmanın ülkenin tarımı için "büyük bir kazanç" olduğunu söyledi.

Anlaşmanın bir diğer önemli özelliği ise, İngiltere'nin Brexit ardından sıfırdan müzakere ettiği ilk ikili ticaret anlaşması olması. Hükümet bunu, İngiltere'nin ekonomik merkezini Avrupa'dan uzaklaştırmak ve daha yüksek büyüme oranına sahip Hint-Pasifik ülkelerinde yeni fırsatlar aramak için Brexit sonrası stratejisinin önemli bir parçası olarak görüyor.

Hafta sonu İngiltere'de gerçekleştirilen G7 zirvesine konuk olarak katılan Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir araya gelmesiyle müzakerelerde tıkanan noktalar üzerinde anlaşıldı.

İngiltere'nin resmi tahminlerine göre, anlaşma ülke ekonomisine uzun vadede 500 milyon sterlin katabilir.

İngiltere, Avustralya'nın sekizinci en büyük ticaret ortağı konumundayken, Avustralya, 20,7 milyar dolarlık ticaret ile İngiltere'nin en büyük 20. ortağı konumunda.