İngiltere, vergi planından geri adım attı

İngiltere piyasaları sarsan vergi planında geri adım attı.

İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt, 23 Eylül'de açıklanan büyüme planında vergi önlemlerinin hemen hemen hepsinin iptal edileceğini açıkladı.

Hunt, vergi ve harcamalar konusunda daha zorlu kararların alınacağını duyurdu.

Gelir vergisi oranının süresiz yüzde 20'de kalacağını bildiren Hunt, "Hükümet, mini bütçeye yönelik daha fazla değişiklik yapıyor. Bugün geç saatlerde parlamentoda açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

Hunt, vergi indirimlerinde yapılacak değişiklikler sayesinde her yıl 32 milyar sterlin kaynak oluşturulacağını, ayrıca kamu harcamalarının da kısılacağını belirtti.

Hunt, enerji fiyatı garantisinin nisana kadar değişmeyeceğini ve alkol vergisini dondurma planının iptal edileceğini ifade etti.

Tahvil satışları haftaya devam edecek

Diğer yandan İngiltere Merkez Bankası (BoE), bir normalleşme adımı olarak kurumsal tahvil satışlarına gelecek hafta yeniden başlamayı planladığını duyurdu.

BoE, Liz Truss hükümetinin açıkladığı ekonomik paketin İngiltere tahvillerinde sert kayıplara neden olması üzerine tahvil satışlarına ara vermişti.

BoE’nin kurumsal tahvil satışları 24 Ekim’de edilecek. Aktif devlet tahvili satışları da 31 Ekim’de yeniden başlayacak.

Tahvil faizlerinde sert düşüş

Açıklamaların ardından İngiltere'de 20 yıllık tahvil faizi 42 baz puan düşerek yüzde 4,439 seviyesine indi.

5 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,95 ile 23 Eylül'den beri en düşük seviyesine geriledi.

2 yıl vadeli tahvilinde ise getiri yüzde 3,543 ile 23 Eylül'den bu yana görülen en düşük seviyeye düştü.

Neler yaşanmıştı?

23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimleri uygulanmasına hazırlanıldığı açıklanmıştı.

Başbakan Liz Truss’ın göreve gelmesinin ardından açıklanan vergi indirim paketi ile sterlinde yaşanan değer kaybı tarihi seviyelere ulaşmıştı.

Vergi paketine yönelik tepkilerin ardından Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng geçen hafta görevinden ayrılmış, yerine Jeremy Hunt getirilmişti.

Sadece 38 gün görevde kalan Kwarteng, "İngiltere'de 1970'ten bu yana en kısa süre görev yapan Maliye Bakanı" olmuştu.