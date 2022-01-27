İngiltere'de 65 yılın en düşük araç üretimi

İngiltere'de araç üretimi 2021 yılında 65 yılın en düşük rakamlarını gördü.

SMMT verilerine göre 2021 yılında İngiltere'de araç üretimi 2020 yılına göre yüzde 6,7 azalarak 859 bin 575 oldu. 2021'de üretim, 1,3 milyondan fazla aracın hatlardan indiği 2019'u göre yüzde 30'dan fazla düştü.

SMMT CEO'su Mike Hawes, "2021, İngiltere araç imalat sektörü için inanılmaz zor bir yıl oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en kötü yıllardan birini geride bıraktık" diye konuştu.

2021 yılında İngiltere'nin en büyük araç üreticisi 220 bin 554 adetlik üretimi ile Jaguar Land Rover olurken, Nissan 204 bin 522 araç ile ikinci sırada yer alırken BMW de 186 bin 762 araç üretti.