İngiltere'de 9 yılın en büyük fiyat artışı

İngiliz tüketiciler, Ocak ayında büyük perakendecilerde 2012 yılından bu yana görülen en büyük fiyat artışları ile karşı karşıya kaldılar.

Britanya Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre, Ocak ayında mağazalarda fiyatlar 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 1,5 arttı. Aralık ayında fiyatlar yüzde 0,8 artmıştı.

Ocak ayı fiyat artışı Aralık 2012'den bu yana görülen en büyük yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayında gıda fiyatları yüzde 2,7 yükselirken, gıda dışı fiyatlar yüzde 0,9 arttı. Aralık ayında gıda fiyatları yüzde 2,4 artarken, gıda dışı fiyatlar yüzde 0,2 gerilemişti.