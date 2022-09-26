İngiltere'de 'acil' faiz hamlesi bekleniyor

Sterlin'de yaşanan tarihin düşüşün ardından İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) acil bir faiz artışı gelebileceği iddia edildi.

Sterlin, haftanın ilk işlem gününde dolar karşısında Asya piyasalarında 1,0350 ile tarihi düşük seviyeye geriledi.

Sterlin'in geçen hafta Fed'in agresif faiz adımları ile güçlenen dolar karşısındaki erimesi yeni haftada hız kazandı. Yaşanan düşüşte Başbakan Liz Truss'un agresif vergi kesintilerini öngören paketinin enflasyonu derinleştirebileceği endişeleri etkili oldu.

İngiltere Maliye Bakanı Kwarteng'in cuma günü açıkladığı mini bütçede kamu borçlanması artırılarak finanse edilecek vergi indirimleri açıklaması sonrası İngiltere'nin tahvil getirilerinde yükseliş yaşanırken, sterlin dolar karşısında 37 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Gözler İngiltere Merkez Bankası'na çevrildi

İngiliz varlıklarında yaşanan çalkantının ardından gözler BoE'ye çevrildi. BoE'nin olağan faiz toplantısı 3 Kasım'da yapılacaktı.

Sky News'in haberine göre Sterlin'in ABD doları karşısında tarihin en düşük seviyelerini görmesinin ardından İngiltere Merkez Bankası'nın bugün bir açıklama yapması ve olağanüstü bir toplantı düzenlenmesi yönündeki çağrılara yanıt vermesi bekleniyor.

JP Morgan ekonomistleri de BoE Başkanı Bailey'in piyasaları yatıştırmak için sözlü müdahalede bulunmasını veya BoE'nin yazılı bir açıklama yapmasını bekliyor.

Muhafazakar Parti milletvekilleri ise İngiltere Merkez Bankası’nın acil bir toplantı yaparak faiz artırması gerekebileceğini belirtti.

200 baz puanlık artış fiyatlanıyor

Diğer yandan piyasada İngiltere Merkez Bankası'nın kasım ayına kadar 200 baz puan faiz artırması fiyatlanıyor.

Vadeli faiz kontratları da 3 Kasım'daki toplantıda faizin yüzde 3,5'e yükseltilmesi olasılığını yüzde 60 olarak fiyatlıyorlar.

Nomura, sterlin/dolar kurunun kasım sonuna kadar 1'e, yıl sonunda 0,975'e ve 2023 ilk çeyrekte 0,95'e gerileyeceğini tahmin etti.

Başbakan Truss'ın Sözcüsü ise "Maliye Bakanı, BoE Başkanı ile düzenli olarak konuşuyor, bir sonraki toplantılarını ne zaman yapacaklarını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.