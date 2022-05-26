İngiltere'de araç üretimi gerilemeye devam ediyor

İngiltere'de araç üretimi çip tedarikinde yetersizlik ve tedarik zincirlerinde yaşanan başka problemlerin etkisiyle gerilemeye devam ediyor.

Nisan ayında araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,34 azaldı.

Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği (SMMT) verilerine göre Nisan ayında İngiltere'de 60 bin 554 araç üretildi. Geçen yılın aynı döneminde 68 bin 306 araç üretilmişti.

Nisan ayında üretilen araçların dörtte birinden fazlasını elektrikli araçlar oluştururken, elektrikli araç üretimi geçen yıla göre yüzde 2 arttı.

SMMT'nin verilerine göre Nisan ayında üretilen her 10 araçtan 6'sı Avrupa Birliği üyelerine ihrac edildi. AB'ye ihracat geçen yıla göre yüzde 5 arttı.