İngiltere’de büyüme üçüncü çeyrekte yavaşladı

İngiltere ekonomisinde yılın üçüncü çeyreğinde büyüme önceki çeyreğe kıyasla yavaşladı. Tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar ekonomik toparlanmayı sekteye uğrattı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre ekonomi Temmuz-Eylül döneminde yüzde 1.3 büyüdü. Bu, ülkede virüs karantinalarının uygulandığı 2021 yılının başından beri en zayıf 3 aylık büyüme rakamı oldu. Ekonomi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5.5 büyümüştü.

Ekonomi Eylül’de ise yüzde 0.6 büyüdü. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini Eylül’de büyümenin yüzde 0.4 olmasıydı. Ekonomi Temmuz’da yüzde 0.2 daralmış, Ağustos’ta yüzde 0.2 büyümüştü.

Arz sıkıntıları, ithalatın pahalı hale gelmesiyle zayıflayan ticaret büyümenin önceki çeyreğe kıyasla yavaşlamasında etkili oldu.

ONS Şef Ekonomisti Grant Fitzner büyümenin Eylül ayında toparlanarak pandemi öncesi seviyelere yaklaştığını belirtti. Uzman, büyümeye en büyük katkının sağlık sektöründen geldiğini kaydetti.

Veri sonrası para birimi sterlin geriledi.