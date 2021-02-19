İngiltere’de çevrim içi gıda satışları yıllık yüzde 143,5 arttı
İngiltere’de çevrim içi perakende gıda satışları yıllık bazda yüzde 143,5 arttı.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, ocak ayında perakende satışların beklenti altında kalarak aylık yüzde 8,2, yıllık yüzde 5,9 ve son üç aylık dönemde yüzde 4,9 azaldığını gösterdi.
Ülkede gıda dışı satışlar aylık yüzde 8,9 azalırken, kıyafet satışları yüzde 34,7 geriledi.
Toplam çevrimiçi satışlar aylık yüzde 92 ve yıllık yüzde 72,7 artarken, çevrimiçi gıda satışları aylık yüzde 11,5 ve yıllık yüzde 143,5 yükseldi. Gıda dışı çevrimiçi satışlar ise aylık yüzde 10,4 ve yıllık yüzde 90,2 arttı.