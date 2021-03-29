İngiltere’de ekonomik görünüm daha iyi ancak hala daha fazla teşviğe ihtiyaç olabilir

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Silvana Tenreyro, ekonomi için görünümün iyileşmekte olduğunu, ancak merkez bankasının 2021'de daha fazla teşvik sağlamasına hala ihtiyaç olabileceğini söyledi.

Tenreyro yaptığı açıklamada, "Aşağı yönlü risklerde azalmaya rağmen, bu yıl içinde daha gevşek politika gerektireceğini öngördüğüm bir dizi senaryo var olmaya devam ediyor" dedi.

Çalışma davranışları, biçimlerindeki değişikliklerin bazı sektörlerde istihdam talebinin düşmesine ve hali hazırda kısa çalışma ödeneğindeki işçilerin işsiz kalmalarının gündeme gelebileceğini de belirten Tenreyro, "Kısa çalışma ödeneğinin, İngiltere'deki tüm yetişkinlere aşı sunulmasının tamamlanacağı üçüncü çeyrek sonuna kadar uzatılması görünüm üzerinde etkili olabilir" ifadelerini kullandı.