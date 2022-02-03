İngiltere'de enerji faturaları yüzde 54 artacak
İngiltere'de nisan ayında milyonlarca hanenin enerji faturaları yüzde 54 artacak.
İngiltere'de enerji regülatörünün geçen yıl rekor seviyeleri gören gaz fiyatları sonrasında fiyatlar üzerindeki sınırı yüzde 54 artırma kararı alması nisan ayından itibaren milyonlarca İngiliz'in enerji faturalarının zamlanmasına yol açacak.
Ofgem'in hesaplarına göre, standart tarifede yıllık tüketim bedeli 693 GBP artarak 1971 GBP'ye yükselecek.
Ön ödemeli, kartlı enerji sayaçları kullananların yıllık faturaları 708 GBP artarak 2017 GBP seviyesine yükselecek.
Bu fiyat artışlarından toplam 22 milyon hanehalkı etkilenecek.