İngiltere'de enerji krizi: Üretim durma aşamasında

İngiltere, doğalgaz fiyatlarındaki artışın olumsuz etkilediği enerji yoğunluklu sanayi sektörlerine destek vermenin yollarını arıyor.

Başta çelik, cam, seramik, kağıt sektörlerinde olmak üzere yoğun enerji tüketiminin yapıldığı sektörlerdeki imalatçılar, hükümetin enerji fiyatlarıyla ilgili bir adım atmaması halinde üretimi durdurmak zorunda kalabileceklerini açıklamışlardı.

İngiltere Ticaret Bakanı Kwasi Kwarteng, fabrikaların üretimi durdurma ihtimaliyle ilgili dün kendisine BBC'de yöneltilen bir soruya, "Açıkçası, durum kritik" dedi.

Ticaret bakanı Sky News'a yaptığı açıklamada, "Doğalgaz ve elektrik fiyatlarımız çok ama çok yüksek. Hali hazırda sanayimize destek veriyoruz. Sanayimize yardım edebilmek için yollar arıyoruz" dedi.

Ticaret bakanı konuyla ilgili Maliye Bakanı Rishi Sunak ile çalıştığını belirtti.

Avrupa'daki toptan doğalgaz fiyatları, kısmen Asya'dan gelen güçlü talep ve düşük stoklar nedeniyle yıl başından bugüne yüzde 400 yükseldi.