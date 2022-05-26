İngiltere'de enerji şirketlerinin kârı vergilendirilecek

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, petrol ve gaz şirketlerinin elde ettikleri olağanüstü kârların vergilendirileceğini duyurdu.

İngilizlerin faturalarını ödemekte zorlandıkları bir dönemde, enerji şirketlerinin olağanüstü kârlar elde ettiklerini belirten Sunak, "Hedefli ve geçici Enerji Kâr Vergisi'ni uygulamaya koyuyoruz. Bu vergi petrol ve gaz şirketlerini karlarına yüzde 25 olarak uygulanacak" dedi.

Enerji şirketlerinin olağanüstü kârlarını vergilendirirken, yatırımlar için vergi teşvikleri de sağlayacaklarını belirten Sunak, "Kârları vergilendirirken yatırımları cesaretlendirmenin de mümkün olduğuna inanıyoruz. Şirketler ne kadar çok yatırıl yaparlar ise o kadar az vergi ödeyecekler" diye konuştu.