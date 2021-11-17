İngiltere'de enflasyon 10 yılın zirvesine çıktı

İngiltere'de enflasyon 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

BoE'den erken bir faiz artırımı geleceği beklentilerinin tekrar ön plana çıkmasına yol açan verilere göre, ekim ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 yükseldi. Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 3,1 olmuştu. Beklenti Ekim ayında fiyatların yıllık yüzde 4.0 artacağı yönünde oluşmuştu.

Ekim ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı. Beklenti aylık enflasyonun yüzde 0,9 olacağı yönündeydi.

Enflasyondaki yükseliş GBP'nin ABD Doları karşısında değerini 1,3473 ile son 1 haftanın en yüksek seviyesine taşıdı. Parite şu sıralarda 1,3451 seviyesinde.

Ekim ayında üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,1 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 arttı. İngiltere'de imalatçıların girdi fiyatları da Ekim ayında yıllık yüzde 13 ile 2008 yılından bu yana görülen en büyük artışı yaşadı. Fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,4 yükseldi.