İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde

İngiltere'de tüketici fiyatlarında artış oranı Aralık ayında, Mart 1992'den bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.

ONS'in açıkladığı verilere göre İngiltere'de tüketici fiyatları Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı. Beklentiler yüzde 5,2 artış olacağı yönündeydi.

Yılık çekirdek enflasyon da Aralık ayında yüzde 4,2 ile yüzde 3,9 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarken, çekirdek TÜFE de yüzde 0,5 yükseldi.

Aralık ayında perakende fiyat endeksinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 arttığı İngiltere'de, mortgage faizleri hariç tüm perakende fiyatlar endeksi de yıllık yüzde 7,2 yükseldi.

İngiltere'de Aralık ayında üretici çıktı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artarken, girdi fiyatlarında yıllık artış yüzde 13,5 olarak gerçekleşti.