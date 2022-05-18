İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı

İngiltere'de enflasyon yükseliş ivmesini sürdürürken, ücretler üzerinde de baskı oluşturmaya devam ediyor. Ülkede Nisan ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış kaydetti. Ekonomistlerin beklentisi artışın yüzde 9,1 olması yönündeydi. Mart ayında ülkede yıllık enflasyon yüzde 7 olmuştu.

Nisan ayında tüketici fiyatlarında görülen artış 40 yılın en yüksek artışı olarak kaydedildi.

Aylık bazda bakıldığında ülkede enflasyon Nisan ayında yüzde 2,5 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 2,5 olarak kaydedilmişti.

Reel ücretler geriliyor

İngiltere’de ücretlerdeki artışın enflasyonun altındaki seyri de devam ediyor.

Nisan ayı enflasyon rakamlarından önce açıklanan verilere göre enflasyondan arındırılmış rakamlara göre, ikramiyeler hariç ortalama kazançların bir önceki yıla göre yüzde 1,9 düştüğünü ve 2013'ten bu yana en büyük düşüşü kaydettiğini belirtti.

İkramiyeler hariç ücretler ilk çeyrekte yüzde 4,2 artarak pandemiden önceki on yıldaki yüzde 2,1 ortalamasını ikiye katladı. Buna karşın enflasyonun yılsonuna kadar yüzde 10'u aşma yolunda ilerlemesi ve hükümetin vergileri artırması ile tüketiciler gerçek harcanabilir gelirlerinde neredeyse eşi görülmemiş bir düşüşle karşı karşıya kaldı.