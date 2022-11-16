İngiltere'de enflasyon 41 yılın zirvesine tırmandı
İngiltere'de enflasyon ekimde yüzde 11.1 ile 41 yılın zirvesine tırmandı.
Reuters
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İngiltere'de tüketici fiyatları ekim ayında beklentilerin üzerinde artarak yüzde 11.1 ile 41 yılın zirvesine tırmandı.
İngiltere'nin Ulusal İstatistik Kurumu'nun (ONS) bugün açıkladığı tüketici fiyat enflasyonu eylül ayında yüzde 10.1 seviyesinde gerçekleşmişti.
Ekonomistler enflasyonunun yüzde 10.7 seviyesine yükseleceğini tahmin etmişti.
ONS, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının 1977'den beri en yüksek hızda arttığını belirtti.