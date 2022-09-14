İngiltere'de enflasyon Ağustos ayında geriledi

İngiltere'de enflasyon Ağustos ayında 40 yılın zirvesinden geriledi. Temmuz ayında yüzde 10,1 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında yüzde 9,9 seviyesine indi.

Ekonomistler da İngiltere'de enflasyonun yüzde 9,9 olmasını bekliyorlardı.

Ağustos ayında enflasyonun gerilemesinde akaryakıt maliyetlerindeki düşüş rol oynadı. Tüketici fiyatları Ağustos ayında bir önceki aya öre yüzde 0,5 arttı.

Çekirdek enflasyon ise Ağustos ayında Temmuz ayındaki yüzde 6,2'den yüzde 6,3'e çıktı. Çekirdek fiyatlar Ağustos ayında beklentilere paralel olarak bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükseldi.

Perakende fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 12,3 artış gösterdi.