İngiltere'de enflasyon ağustosta beklentileri aştı
İngiltere'de tüketici fiyatları ağustosta yıllık yüzde 3,2 yükselerek, beklentilerin üzerinde geldi.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,2 arttı.
Beklenti ağustos ayında TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 1,8 artması yönündeydi. Endeks, temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,9 artmıştı.
Tüfedeki aylık bazdaki değişim ise, yüzde 0,5'lik artış beklentisine rağmen, yüzde 0,7 artış oldu.
Ülkede üretici fiyatları ise yıllık bazda yüzde 5,9 yükseldi. Temmuz ayında yüzde 4,9 artan endekse ilişkin piyasa beklentileri artışın yüzde 5,4 düzeyinde olmasıydı.