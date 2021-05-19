İngiltere’de enflasyon beklentilerin hafif üzerinde

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 1,5 arttı.

Beklenti nisan ayında yıllık bazda TÜFE’nin yüzde 1,4 artması yönündeydi.

Bir önceki ayda ise yıllık bazda TÜFE yüzde 0,7 artış göstermişti.

İngiltere'de nisan ayında TÜFE aylık bazda ise yüzde 0,6’lık beklentiyi karşıladı.

İngiltere'de nisan ayında çekirdek TÜFE yıllık bazda yüzde 1,3 olan beklentiyi karşıladı.

Ülkede üretici fiyatları ise nisan ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,6 arttı. Beklentiler aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 3,5 artış olması yönündeydi.

Üretici fiyatları mart ayında aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 2,3 artmıştı.

İngiltere’de perakende satış endeksi ise, mart ayındaki yüzde 0,3’lük artış sonrasında, nisan ayında aylık yüzde 1,4 arttı. Beklenti aylık değişimin yüzde 0,8 artış olmasıydı. Endeksteki yıllık değişim ise yüzde 2,4’lük artış beklentisini aşarak yüzde 2,9 olarak açıklandı.